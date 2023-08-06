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كروس يُلهب حماس جمهور ريال مدريد برسالة عن مبابي

الخميس 10 أغسطس 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كروس يُلهب حماس جمهور ريال مدريد برسالة عن مبابي



وكالات / سما /

وجه توني كروس، لاعب ريال مدريد، رسالةً غير مُباشرة عن اقتراب مبابي من الانضمام لنادي العاصمة الإسبانية.

ويتواصل مُسلسل العلاقة المُتوترة بين مبابي ونادي باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي يُقرب النجم الفرنسي من تحقيق حلمه بتمثيل ألوان الميرنجي.

ونقل تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية تعليقاً مُثيراً لكروس عبر بودكاست ألماني، حيث قال في حديثه مع شقيقه :”لدي كلب جديد، وماذا عن السلاحف؟ أنا لم أنساهم، ولكنهم لم يصلوا بعد”.

وتابع :”كلب جديد لا يعني أن السلاحف لن تأتي، هذا واضح سيأتون”.

يُذكر أن كثيراً ما يتم تشبيه مبابي بسلحفاة النينجا “دوناتيلو” وهي الشخصية الكرتونية الشهيرة ذائعة الصيت في العالم أجمع.

ويبلغ مبابي من العُمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وكان اللاعب الشاب قد انضم للفريق الباريسي في 2017 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب 260 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 212 هدفاً، وصنع 98 هدفاً.

#كيليان مبابي #توني كروس #ريال مدريد

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