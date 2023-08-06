رسمياً.. فرانك كيسي ينتقل إلى الأهلي السعودي

وكالات / سما /

أعلن نادي الأهلي السعودي عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري فرانك كيسي، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، عبر حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

ورحب الراقي بلاعبه الجديد من خلال فيديو، رحب من خلاله بوصول كيسي للنادي، وقال “مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا”، ليتقمص اللاعب ألوان النادي السعودي بدايةً من الموسم الجديد.

ويرحل كيسي عن صفوف برشلونة بعد موسم واحد من انتقاله للفريق كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق، ميلان الإيطالي، في الصيف الماضي، ورغم ظهور اللاعب بشكل جيد مع البلوجرانا، إلا أن الوضع المالي في الكامب نو أجبر النادي الإسباني على التخلص من خدماته في الفترة الصيفية.

ويحصل برشلونة على مبلغ 12.5 مليون يورو مقابل التخلي عن بطاقة كيسي للنادي الأهلي السعودي، ليضع اللاعب حداً لمشواره مع البارسا، الذي استمر لموسم واحد، حقق خلاله لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

وخلال مشواره مع البارسا، تقمص كيسي ألوان البلوجرانا في 1797 دقيقة موزعة على 43 مباراة في كل المسابقات، وسجل خلال هذه المباريات ثلاثة أهداف وصنع مثلها، علماً بأنه غاب عن الفريق لمدة 42 يوماً فقط بداعي الإصابة.