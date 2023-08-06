  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 10 أغسطس 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس أهمية تثبيت الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، خلال استقبال سيادته بطريرك القدس للاتين الكاردينال، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشدد على أهمية تثبيت الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة وحماية أملاك الكنائس والمؤسسات المسيحية

- الاحتلال يهدم بركسات وأعمدة خشبية في سلوان ويخطر بوقف البناء والعمل بـ8 منازل في سنجل

- كالعادة.. إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان

- الشيخ يرحب بتصريحات وزير خارجية أستراليا بشأن الاحتلال والمستوطنات

- مصرع شابين وفتاة في حوادث سير

- اشتية: التعليم استراتيجية بقاء ولن نغير حرفا واحدا من منهاجنا

- الاحتلال ينقل الأسيرتين جرادات وشاهين إلى "الدامون" وارتفاع عدد الأسرى المضربين إلى سبعة

- "العليا" الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية"

- "الخارجية" لم نبلغ بوجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية

 

* "الأيام":

- مواجهات عنيفة خلال اقتحام "عقبة جبر" والاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف وإخطار

- الرئيس يستقبل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابلا

- الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الشهيد كامل أبو بكر في تل أبيب

- مواجهات مع الاحتلال في يعبد واقتحام قرية زبوبا

- مصرع شابين وفتاة في حوادث سير في الضفة

- ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إلى سبعة

* "القدس":

- شق طريق استيطانية واخطارات تستهدف 8 منازل

- مظاهرات وخيمة اعتصام للسلطات المحلية العربية أمام مكتب نتنياهو بالقدس

- واشنطن: إسرائيل امتثلت للشروط بشأن دخول وخروج الغزيين الأميركيين

- عضو في حزب بن غفير: كنت سأطلق النار بالطبع على معطان لو تواجدت في الميدان

- "وحدة نحشون" المتطرفة ستتولى حراسة المنطقة المحيطة بالقدس وبيت لحم

- العليا الإسرائيلية تصدر أمراً احترازياً بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية"

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تل أبيب

هآرتس: "الحريديم" يدركون خطأهم "الفادح" ويشعرون بالقلق من اقتراب الانتقام

مصر تعلق على قرار أستراليا إزاء فلسطين

التطبيع السعودي الإسرائيلي: البيت الأبيض ينفي تقريرا حول الاتفاقات.. ونتنياهو يسعى لتشكيل "حلف دفاعي"

الصحة العالمية تتعقب انتشار سلالة جديدة من "كورونا"

تبرئة خمسة إسرائيليات من تهمة التخابر مع إيران: "كُن يبحثن عن الحب"

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية الإسرائيلي: "سلام مع السعودية مسألة وقت وحسب"

image_processing20230810-867750-dz9ifb

استشهاد مقاوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الأسد يتحدث عن رؤية سوريا لحركة حماس

image_processing20230806-766415-y3qzkv

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تل أبيب

8de0d88ea3dfc683265c75a01c9ecabf

عضو في حزب بن غفير عن قتل الشهيد معطان: "كنت سأطلق النار بالطبع لو كنت هناك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية