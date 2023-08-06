رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس أهمية تثبيت الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، خلال استقبال سيادته بطريرك القدس للاتين الكاردينال، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشدد على أهمية تثبيت الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة وحماية أملاك الكنائس والمؤسسات المسيحية

- الاحتلال يهدم بركسات وأعمدة خشبية في سلوان ويخطر بوقف البناء والعمل بـ8 منازل في سنجل

- كالعادة.. إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان

- الشيخ يرحب بتصريحات وزير خارجية أستراليا بشأن الاحتلال والمستوطنات

- مصرع شابين وفتاة في حوادث سير

- اشتية: التعليم استراتيجية بقاء ولن نغير حرفا واحدا من منهاجنا

- الاحتلال ينقل الأسيرتين جرادات وشاهين إلى "الدامون" وارتفاع عدد الأسرى المضربين إلى سبعة

- "العليا" الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية"

- "الخارجية" لم نبلغ بوجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية

* "الأيام":

- مواجهات عنيفة خلال اقتحام "عقبة جبر" والاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف وإخطار

- الرئيس يستقبل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابلا

- الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الشهيد كامل أبو بكر في تل أبيب

- مواجهات مع الاحتلال في يعبد واقتحام قرية زبوبا

- مصرع شابين وفتاة في حوادث سير في الضفة

- ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إلى سبعة

* "القدس":

- شق طريق استيطانية واخطارات تستهدف 8 منازل

- مظاهرات وخيمة اعتصام للسلطات المحلية العربية أمام مكتب نتنياهو بالقدس

- واشنطن: إسرائيل امتثلت للشروط بشأن دخول وخروج الغزيين الأميركيين

- عضو في حزب بن غفير: كنت سأطلق النار بالطبع على معطان لو تواجدت في الميدان

- "وحدة نحشون" المتطرفة ستتولى حراسة المنطقة المحيطة بالقدس وبيت لحم

- العليا الإسرائيلية تصدر أمراً احترازياً بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية"