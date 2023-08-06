الإحصاء: نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني 22%

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن فئة الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني، 1.19 مليون شاب وشابة (18-29 عاما)؛ بنسبة 22% من إجمالي السكان في فلسطين حتى منتصف العام 2023، 22)% في الضفة الغربية و21% في قطاع غزة).

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، عشية اليوم العالمي للشباب، أن نسبة الجنس بين الشباب بلغت نحو 104 شباب ذكور لكل 100 شابة.

وتعرف الأمم المتحدة الشباب بأنهم الأفراد ضمن الفئة العمرية (15-24 عاما) مع إتاحة المجال للدول لتحديد فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة كل دولة، ولغايات هذا البيان اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفئة العمرية (18-29 عاما) لتعبر عن فئة الشباب فلسطينيا.

نسب مرتفعة للشباب الحاصلين على شهادات دراسية عليا يقابله معدلات بطالة عالية

وأشارت بيانات عام 2022 إلى أنه من بين كل 100 شاب/شابة (18-29 عاما) هناك 18 شاب/شابة حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، مبينة أن 23 شابة من بين كل 100 شابة حاصلة على درجة البكالوريوس فأعلى مقابل 13 شاب من الذكور.

ولفتت إلى أن معدلات البطالة تشكل التحدي الاكبر امام الشباب، إذ بلغت 59% بين الاناث و32% بين الذكور، وكانت الاعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 75% و30% على التوالي. ولعل اعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18-29 سنة سجلت بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ 48% بفرق واضح بين الشباب الذكور والاناث، 34% للذكور و61% للإناث.

حوالي 149 ألف شاب يعملون في القطاع غير المنظم

بلغ عدد الشباب (18-29 سنة) العاملين في القطاع غير المنظم لعام 2022 في فلسطين 148,700، منهم 135,500 من الذكور مقابل 13,200 أنثى، وتمثل نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع نحو 43% من إجمالي الشباب العاملين في فلسطين.

حوالي نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب

وأوضح الإحصاء أن 47% من الشباب (18-29 سنة) خارج سوق العمل والتعليم/التدريب (الشباب غير المنخرطين في عمل أو ملتحقين في التعليم/التدريب) في العام 2022؛ 37% في الضفة الغربية مقابل 60% في قطاع غزة، وكانت الأعلى بين الاناث منها بين الذكور، إذ بلغت 63% للإناث مقابل 31% للذكور.

أسرة من بين كل 10 أسر يرأسها شاب

وأشارت البيانات للعام 2022، إلى أن 7% من الأسر يرأسها شاب/شابة في فلسطين، بواقع 8% للذكور و1.4% للإناث، وتساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع 7% لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

تلاشي الأمية بين الشباب

انخفضت نسبة الأمية بين الشباب (18-29 سنة) في فلسطين لعام 2022 إلى نحو 0.6% وبنفس النسبة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة (1.1% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة) في العام 2007.

انخفاض نسبة الزواج المبكر

بلغت نسبة الشابات في العمر (20-24 سنة) اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما نحو 13 شابة لكل 100 في العام 2020 (12% في الضفة الغربية، 17% في قطاع غزة)، في حين كانت هذه النسبة 37 شابة لكل 100 شابة في العام 2010.

حوالي ثلث الشباب يمارسون عادة التدخين

بلغت نسبة الشباب (18-29 سنة) الذين يمارسون عادة التدخين لعام 2021 حوالي 31% (43% في الضفة الغربية، 13% في قطاع غزة)، وقد بلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يمارسون عادة التدخين نحو 54% مقابل 7% للإناث.

غالبية الشباب يستخدمون الانترنت ويمتلكون هاتف ذكي

أفادت بيانات مسح القوى العاملة للعام 2022، بأن حوالي 95% من الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة يستخدمون الانترنت من أي مكان؛ 98% في الضفة الغربية و92% في قطاع غزة، وبلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يستخدمون الانترنت من أي مكان 95% مقابل 96% للإناث.

كما أشارت البيانات إلى أن 90% من الشباب يمتلكون هاتف ذكي في فلسطين حتى عام 2022، بواقع 97% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، فبلغت بين الإناث 91% وبين الذكور 90%.

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