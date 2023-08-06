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الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة من بيت ريما شمال غرب رام الله

الخميس 10 أغسطس 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، شابين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشابين أنس احسان الريماوي (21 عاماً) وأحمد كرم الريماوي (20 عاماً) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأشار المصادر، إلى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة ترافقها جرافة عسكرية، كما استولت على مركبة بعد تحطيمها.

ولفتت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت خلال الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.

#الاحتلال #رام الله #بلدة بيت ريما

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