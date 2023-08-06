قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مجموعة من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات، الشابين أنس احسان الريماوي (21 عاماً) وأحمد كرم الريماوي (20 عاماً) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بعد اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

واستولت تلك القوات على مركبة بعد تحطيمها داخل القرية.

فيما اعتقل الشاب يحيى أسعد شيخ عمر (24 عاما) عقب مداهمة منزل ذويه في البلدة وتفتيشه والعبث بمحتوياته، في بلدة بروقين غرب سلفيت.

بينما اعتقل المحرر عبدالله الحناوي من سكان مخيم عقبة جبر في أريحا، خلال مروره ليلاً على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وكان أفرج عن الحناوي من سجون الاحتلال قبل أسبوع بعد أن أمضى ستة أشهر في الاعتقال.