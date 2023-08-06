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"الأونروا" تقدم دعماً لـعائلات غزية تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي

الخميس 10 أغسطس 2023 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تقدم دعماً لـعائلات غزية تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي



غزة/ سما /

أعلنت وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها ستقدم دعماً لـ 96 عائلة تعرضت منازلها لتدمير كلي نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021 وأغسطس 2022. 

وأوضحت الأونروا في بيان لها، أن الدعم يتمثل بتوفير مساعدات نقدية تغطي بدل الإيجار للمأوى الانتقالي. 

وأكدت أنه سيتم صرف الدفعة النهائية لـ 16 عائلة أخرى تعرضت منازلها لأضرار جزئية بليغة خلال عدوان 2022.

وأشارت الأونروا إلى أن العائلات ستتمكن ابتداءً من يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، من سحب مستحقاتها المالية المذكورة من البنوك المحلية.

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