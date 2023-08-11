  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الخميس 10 أغسطس 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الخميس حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2023/08/11: يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2023/08/12: يكون الجو شديد الحرارة ، حيث ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2023/08/13: يكون الجو شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من :

1 - خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

مشعل ولغة حكيم الزمان: مُصارحات مطلوبة وإن جاءت متأخرة!! د. أحمد يوسف

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تل أبيب

هآرتس: "الحريديم" يدركون خطأهم "الفادح" ويشعرون بالقلق من اقتراب الانتقام

مصر تعلق على قرار أستراليا إزاء فلسطين

التطبيع السعودي الإسرائيلي: البيت الأبيض ينفي تقريرا حول الاتفاقات.. ونتنياهو يسعى لتشكيل "حلف دفاعي"

الصحة العالمية تتعقب انتشار سلالة جديدة من "كورونا"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230810-867750-dz9ifb

استشهاد مقاوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الأسد يتحدث عن رؤية سوريا لحركة حماس

image_processing20230806-766415-y3qzkv

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تل أبيب

8de0d88ea3dfc683265c75a01c9ecabf

عضو في حزب بن غفير عن قتل الشهيد معطان: "كنت سأطلق النار بالطبع لو كنت هناك"

سرايا القدس: سنضرب الاحتلال بقوة حتى دحره عن أرضنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية