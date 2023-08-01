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الخارجية": منظمومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية توفر الحماية لعناصر "الإرهاب اليهودي"

الأربعاء 09 أغسطس 2023 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية": منظمومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية توفر الحماية لعناصر "الإرهاب اليهودي"



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي يحيئيل اندور الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشهيد الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت باخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية، كما فعلت مع المتهم الأول اليشاع يارد، ضاربة بعرض الحائط تهمة القتل العمد الموجه لهما، وتهمة الاعتداء والهجوم الآثم على بلدة برقة والحملات التحريضية العلنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك.

واعتبرت الوزراة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور بالحماية والحصانة، كما أنه دليل على أن منظمومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تصدر قراراتها بناءاً على أي قانون وإنما وفقاً لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان، وعليه طالبت الوزارة الدول والمحاكم الدولية والوطنية عدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

#الخارجية

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