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لبنان: انقلاب شاحنة لـ"حزب الله"وظهور مسلحين يطلقون الرصاص بالمنطقة

الأربعاء 09 أغسطس 2023 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: انقلاب شاحنة لـ"حزب الله"وظهور مسلحين يطلقون الرصاص بالمنطقة



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية بانقلاب شاحنة في منطقة الكحالة، قيل إنها تابعة لـ"حزب الله"، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا في المنطقة عقب ظهور مسلحين وإطلاقهم النار.

 

ونشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو يظهر مسلحين بعد انقلاب الشاحنة في الكحالة.

ونقلت "الجديد" عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إن "الشاحنة للحزب ولا نعرف ما بداخلها. وتركنا الأمر للجيش اللبناني للسيطرة على الوضع".

وأكدت مصادر "الجديد" "إصابة أحد عناصر حزب الله بجروح خطيرة في حادثة شاحنة الكحالة".

وأضافت المصادر أن "الجيش سيقيم حواجز إضافية للسيطرة على الوضع في الكحالة ورفع حمولة الشاحنة".

وأفادت "الجديد" بأن "الشاحنة تابعة لـ"حزب الله"، وليست المرة الأولى التي تعبر مثل هكذا شاحنات من الكحالة، وأنه من غير المعروف طبيعة حمولتها، فيما منع عناصر الجيش الصحافة وأهالي المنطقة من الاقتراب".

وأشارت "الجديد" إلى أن "صناديق خشبية ظاهرة من الشاحنة، والجيش اللبناني يمنع تصويرها".

وذكرت أن "أهالي منطقة الكحالة في استنفار عالٍ، والجيش اللبناني يعاود رفع الشاحنة".

#لبنان

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