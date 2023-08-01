الاحتلال يحول أسيرا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

جنين/سما/

حولت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أسيرا من مخيم جنين للاعتقال الإداري.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن محكمة الاحتلال حولت الأسير خالد صالح حسين أبو زينة (62 عاما) للاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل منذ يوم الخميس الماضي.

وأضاف سمور، أن الأسير أبو زينة أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري، ويعاني من أمراض عديدة مزمنة نتيجة الاعتقالات المتكررة بحقه، مثل الضغط والسكري والقلب.

وحمل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، في ظل الوضع الصحيّ الذي يواجهه، واستمرار جريمة اعتقاله.