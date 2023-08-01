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الاحتلال يزعم إصدار أوامر هدم منازل مستوطنين بعد هجوم قرية برقة

الأربعاء 09 أغسطس 2023 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم إصدار أوامر هدم منازل مستوطنين بعد هجوم قرية برقة



القدس المحتلة/سما/

زعمت سلطات الاحتلال، أنها أصدرت أمرا بهدم منزل للمستوطنين في بؤرة عوز تسيون القريبة من رام الله، والتي تسلل منها مجموعة من المستوطنين لقرية برقة يوم الجمعة الماضية وتسببوا بقتل الشاب قصي معطان.

جاء ذلك وفق ما أورده موقع صحيفة يديعوت أحرنوت مساء اليوم.

وذكرت الموقع أنه إلى جانب ذلك صدرت إخطارات بنية الهدم ل 15 منزلاً داخل البؤرة ذاتها، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية طلب من الجهات الأمنية عدة مرات إخلاء البؤرة المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، لكن الوزير  بتسلئيل سموتريتش منع ذلك.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن هذه البؤرة تشكل خطراً أمنياً ويجب تنفيذ قرار إزالتها الذي صدر قبل سنوات.

#اسرائيل

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