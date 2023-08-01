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الاحتلال يحول القيادي بالجهاد "خالد أبو زينة" إلى الاعتقال الإداري

الأربعاء 09 أغسطس 2023 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول القيادي بالجهاد "خالد أبو زينة" إلى الاعتقال الإداري



رام الله/سما/

قررت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء ،، تحويل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خالد أبو زينة للاعتقال الإداري.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن محكمة الاحتلال قررت تحويل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خالد أبو زينة من مخيم جنين للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور


واعتقلت قوات الاحتلال، الخميس الماضي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المجاهد خالد صالح أبو زينة (63 عامًا) من مخيم جنين بعد مداهمة عدة منازل في بلدة برقين غرب جنين.

والقيادي أبو زينة أحد وجهاء مخيم جنين وأمضى ما يقارب 8 أعوام في سجون الاحتلال، ويعاني من عدة أمراض نتيجة الاعتقالات المتكررة بحقه، وفشلت قوات الاحتلال خلال مداهمة منزله بتاريخ 19 يناير 2023م، فيما اعتقلت نجليه أوس وهاني. 

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال والملاحقة بحق قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.

#خالد ابو زينة

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