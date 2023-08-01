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الاحتلال ينقل القيادي بالشعبية وائل الجاغوب إلى عزل سجن "مجدو"

الأربعاء 09 أغسطس 2023 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل القيادي بالشعبية وائل الجاغوب إلى عزل سجن "مجدو"



رام الله/سما/

أكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال نقلت القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير الرفيق وائل الجاغوب من عزل سجن "سلمون" إلى عزل سجن "مجدو".

وهدد الأسير وائل الجاغوب الخميس الماضي، بحسب مركز حنظلة، باللجوء لخطوات نضالية؛ لمواجهة قرار استهدافه وعزله من مصلحة سجون الاحتلال.


و شغل الجاغوب سابقاً مسؤول فرع الجبهة الشعبيّة في سجون الاحتلال ويعد من أبرز قيادات الحركة الأسيرة التي تشكّل عقبة دائمة أمام مخططات مصلحة السجون.

ووُلِد وائل نعيم الجاغوب في قرية بيتا جنوب نابلس عام 1976، وبدأ رحلته مع الاعتقالات مُنذ العام 1992.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقالته بتاريخ 2001/5/1 وأخضعته لتحقيق عنيف قبل أن تحكمه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

#سجن مجدو

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