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هرتسوغ: اعتداء متطرفين إسرائيليين على الطوائف المسيحية "خطير للغاية"

الأربعاء 09 أغسطس 2023 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ: اعتداء متطرفين إسرائيليين على الطوائف المسيحية "خطير للغاية"



القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إن اعتداء متطرفين يهود على أبناء الطوائف المسيحية "خطير للغاية".


جاء ذلك خلال زيارته دير "ستيلا ماريس" في حيفا شمال إسرائيل، والذي شهد قبل نحو 20 يوما اعتداء قرابة 30 طالبا يهوديا متشددا من مدرسة "شوفو بانيم" على المصلين، إضافة إلى اعتداءات أخرى، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال هرتسوغ خلال الزيارة "جئت إلى هنا نيابة عن دولة إسرائيل بأكملها وشعب إسرائيل للالتزام بالحماية الكاملة لحرية الدين والعبادة في البلاد".



وأضاف "في الأشهر الأخيرة شهدنا ظواهر خطيرة للغاية تجاه الطوائف المسيحية في الأرض المقدسة (..) إخوتنا وأخواتنا المواطنون المسيحيون الذين يتعرضون للهجوم في أماكن العبادة والمقابر والشوارع. أعتبر هذه الظاهرة خطيرة للغاية، وهي غير مقبولة ويجب اقتلاعها، علينا أن نحترم الناس من جميع الأديان".


وشهدت عدة كنائس بالداخل المحتل خلال السنوات القليلة الماضية، تصاعد اعتداءات المتطرفين اليهود على المصلين المسيحيين وممتلكات الكنيسة بما في ذلك بالقدس الشرقية، ويشكو المسيحيون من عدة ملاحقة الشرطة الإسرائيلية للمعتدين.

#يتسحاق هرتسوغ

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