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عضو كنيست: لن نصبر للأبد على استفزازات "حزب الله".. والجيش يبعث برسالة تحذيرية

الأربعاء 09 أغسطس 2023 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: لن نصبر للأبد على استفزازات "حزب الله".. والجيش يبعث برسالة تحذيرية



القدس المحتلة/سما/

قال عضو في الكنيست الإسرائيلي، إن هناك أدوات دبلوماسية إلى جانب وسائل أخرى لدى "إسرائيل" لإنهاء ما وصفها بـ "استفزازات" تنظيم "حزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية بين البلدين.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو لجنة الأمن والخارجية داني دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء.


وقال دانون وهو سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة: "على إسرائيل أن توضح لحزب الله وكل الأطراف المعنية أنها لن تتسامح مع انتهاك سيادتها في الشمال وأننا لن نصبر إلى الأبد".


وأضاف "هناك أدوات دبلوماسية ووسائل أخرى للتأكد من انتهاء هذا الاستفزاز"، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي كان يجب أن يتصرف دون انتظار الموافقة السياسية.

وبعث الجيش الإسرائيلي برسالة تحذيرية إلى حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، بشأن خيمة الحزب التي نصبها على الحدود المشتركة بين البلدين.


وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش بعث برسالة تحذيرية لحزب الله بشأن إخلاء الخيمة التي نصبها بالقرب من الحدود الشمالية الإسرائيلية، وذلك بعد مرور أسابيع على نصب تلك الخيمة.

وأوضحت الإذاعة أن خيمة حزب الله لا تزال قائمة، حيث رفض الحزب اللبناني إزالتها، زاعمة أن تلك الخيمة تمنع سكان المستوطنات المجاورة بالقرب من الحدود الشمالية من النوم، وذلك على خلفية التوترات القائمة بين إسرائيل من جانب وحزب الله ولبنان من جانب آخر.


وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة حزب الله اللبناني من الحدود الشمالية، لافتة إلى أن وزير الدفاع، الجنرال يوآف غالانت، قد حذر من أن جيش بلاده سيعيد لبنان للعصر الحجري في حال وقوع تصعيد أو أي صراع في الحدود الشمالية.


وتشهد الحدود  اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.


في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.


وأمس الثلاثاء، وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت تهديدا ناريا لـ "حزب الله"، مهددا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وذلك خلال تفقده لمنطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، على الحدود اللبنانية، ورؤيته للخيمة التي أقامها "حزب الله" في المنطقة.



وقال غالانت: "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئا. لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية. إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة - سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".


وتابع غالانت مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".
وأضاف غالانت "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".

#حزب الله

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