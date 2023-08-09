وفد من "الشعبية" يلتقي النخالة

بيروت/سما/

التقى وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، ونائبه د. محمد الهندي، وعضو المكتب السياسي إحسان عطايا، في لبنان.

وترأس وفد الشعبية عضو المكتب السياسي نائب مسؤول قيادة الخارج في الجبهة مروان عبد العال، والقيادي نضال عبد العال، ومسؤول الجبهة في لبنان هيثم عبده.

ونقل الوفد تحيات الأمين العام للجبهة القائد أحمد سعدات ونائبه جميل مزهر، ووضعه بأجواء لقاء الأمناء العامين للفصائل في مصر بتاريخ 30 من شهر تموز، واللقاءات التمهيدية التي سبقت وأعقبت، وما أفضى إليه.

من جانبه، رحب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة بالوفد، معربًا عن تقديره للجبهة، مطالبًا بنقل تحياته للنائب وقيادة الجبهة، كما قدم عرضًا سياسيًّا شاملاً للوضع الفلسطيني والعربي.

وناقش المجتمعون آخر تطورات القضية الفلسطينية، وبخاصة تصاعد المقاومة في أنحاء الضفة في مواجهة الاعتداءات الصهيونية والتحديات المتعاظمة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدين التمسك بالمقاومة الشاملة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة الكفيلة بكسر غطرسة العدو، وكبح جرائمه بحق شعبنا، وتحريم الدم الفلسطيني، وأساليب القمع وتجريم الاعتقال السياسي بحق المقاومين.

وأكّد اللقاء على أهمية ومتانة العلاقات الثنائية الراسخة والمميزة التي تربط بين الفصيلين المقاومين، وتوحيد جهود كل الفصائل والقوى والحركات الفلسطينية على خط المقاومة، لإسقاط المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.