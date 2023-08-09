فتوح يطلع القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه

رام الله/سما/

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فالاسكو، على الظروف والأوضاع الميدانية في فلسطين، خاصة انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية من، عمليات قتل واغتيالات وتدمير للممتلكات.

كما تطرق فتوح، لدى استقباله فلاسكو في رام الله، إلى الانتهاكات اليومية من شرطة الاحتلال والمتطرفين اليهود، ووزراء اليمين الفاشي، للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد يومي، وجرائم المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى عمليات التنكيل التي تمارسها ما تسمى إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.