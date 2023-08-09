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الهباش: الإفراج عن المستوطنين قتلة الشهيد معطان يؤكد طبيعة الاحتلال القائمة على الإرهاب

الأربعاء 09 أغسطس 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: الإفراج عن المستوطنين قتلة الشهيد معطان يؤكد طبيعة الاحتلال القائمة على الإرهاب



رام الله/سما/

 قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن المستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان يؤكد للعالم طبيعة هذا الاحتلال ومنظومته القائمة على الإرهاب والقتل والتدمير.

وأضاف قاضي القضاة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال بمنظومتها السياسية والأمنية وما تسمى بالقضائية مشتركة جميعها في كل جرائم القتل والحرق والتدمير بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مضيفاً أن هذه المنظومة قائمة على احتلال إرهابي وحكومة إرهاب ومحاكم إرهابية، ويجب أن يعامل هؤلاء جميعًا حسب الموائيق والمعاهدات الدولية كمجرمي حرب وقتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية والدفاع عن العدالة الدولية، من خلال معاقبة هذه المنظومة المجرمة ومحاكمتها أمام القضاء الدولي كمنظومة راعية للإرهاب، بل تمارسه علناً أمام أعين العالم أجمع.

وأضاف أنه من غير الممكن أو المقبول أن يفلت هؤلاء القتلة الإرهابيون من العقاب العادل، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وأن يرد على العدوان بقانون السماء الذي شرع النفس بالنفس والعين بالعين وجعل القصاص حياة.

#الهباش

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الإفراج عن المستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان

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