الاحتلال يُخطر بوقف البناء والعمل في 8 منازل شمال رام الله

رام الله/سما/

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء والعمل في 8 منازل، ببلدة سنجل، شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسلّمت 7 مواطنين إخطارات بوقف البناء في منازلهم، عُرف منهم: عبد المنعم عصفور، وفضل عصفور، وشكيب عصفور، وعايد عصفور، وأسامة مسالمة، وسامي مسالمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن خالد خليل إخطارا بوقف الترميم في منزله، مشيرة إلى أن المستوطنين كانوا قد أحرقوا المنزل عام 2013.

وفي السياق، منع المستوطنون أهالي البلدة من فلاحة أراضيهم، وحاولوا الاعتداء عليهم.

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