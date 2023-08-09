"بيكا" تطلق برنامج جراحة العيون في زيمبابوي وتؤسس آبار مياه

هراري/سما/

أطلقت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" في مستشفى باريراتياتوا في العاصمة الزيمبابوية هراري، برنامج إزالة إعتام العيون "الكاتاراكت"، ضمن مخيم طبي فلسطيني تخصصي مشترك، سيستفيد منه أكثر من 500 مريض زيمبابوي مصاب بالمياه البيضاء في العيون.

وقال مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام "بيكا" السفير عماد الزهيري، إن هذا البرنامج الطبي هو الأول من نوعه في جمهورية زمبابوي، حيث تم تحضير وفحص 500 مريض بإعتام العين لتجهيزهم للعمليات الجراحية التي ستمتد لأسبوع، بالتعاون مع وزارتي الصحة في فلسطين وزيمبابوي، ووزارة الخارجية الزيمبابوية وسفارة دولة فلسطين في هراري، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والإعلام الرسمي الفلسطيني الراعي الإعلامي لبرامج بيكا.

وأضاف أن برنامج إزالة إعتام العيون ينفذه فريق الوكالة المتخصص المكون من أخصائيي العيون: عمر حماد، وأكرم مناصرة، وصبري ياسين، والممرضين: خليل أحمد، وطالب السيد أحمد، وتساندهم الفرق الطبية والتمريضية المحلية بمشاركة مسؤولة الملف ضحى الدويك، والمخرج ياسر حبيشة من هيئة الإذاعة والتلفزيون.

بدوره، اعتبر سفير دولة فلسطين لدى جمهورية زمبابوي تامر المصري، أن هذا البرنامج النوعي سيخدم فئات مختلفة من أبناء الشعب الزيمبابوي، وسيعود عليهم بالمنفعة الاجتماعية والاقتصادية، وسيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي بين البلدين.

وأوضح الزهيري، أن بيكا، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في هراري، ووزارة الزراعة في زيمبابوي قامت ببناء 7 آبار مياه في مناطق مختلفة خارج العاصمة، لصالح التجمعات السكانية التي تفتقر إلى مياه الشرب والري، وسيستفيد منها آلاف السكان من هذه المناطق التي تحتاج إلى المياه لإدارة شؤون حياتهم اليومية، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والاقتصادية، من خلال مشاريع زراعية وحيوانية سترفع مستوى حياتهم اليومية".

وعبرت السيدة الأولى أوكسيليا منانجاجوا، ووزير الخارجية فريديريك شافا، باسم الحكومة والشعب الزيمبابوي عن تقديرهما للبرامج التنموية التي تنفذها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في بلدهم، والتي ستعزز العلاقة الثنائية بين البلدين، مؤكدين التضامن الدائم مع فلسطين.

وتحظى مهمة "بيكا" برعاية خاصة من مختلف مؤسسات الدولة والإعلام الزيمبابوي الرسمي، إذ تُعتبر الجمهورية الزمبابوية إحدى أهم الدول الأفريقية الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف، كما تساند الحراك الدبلوماسي الفلسطيني على مختلف الأصعدة، وتحافظ على ثبات مواقفها تجاه فلسطين.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا لنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى زيمبابوي قبل أشهر، ولمخرجات اللقاءات المختلفة مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الزيمبابويين.

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