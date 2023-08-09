غزة: توقيع اتفاقية مشروع تعزيز مكافحة العدوى بالحلول الصحية الرقمية

غزة/سما/

وقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، علي زيدان أبو زهري، مع نائب رئيس جامعة الأزهر -غزة للشؤون الأكاديمية د. أسامة زين الدين، اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز مكافحة العدوى بالحلول الصحية الرقمية في الرعاية الصحية في قطاع غزة، وذلك بدعم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

جاء ذلك في مقر اللجنة الوطنية بالمحافظات الجنوبية، بحضور عميد القبول والتسجيل وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة د. أحمد نجم، ومدير العلاقات العامة بجامعة الأزهر-غزة، هاشم كساب، بالإضافة إلى مسؤول ملف المنح والبعثات في دائرة التربية والتعليم العالي د. أسعد أبو جهل، ومدير مكتب اللجنة الوطنية بالمحافظات الجنوبية أحمد أبو هجرس.

وقال أبو زهري، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية "الإيسيسكو" لدعم أنظمة رعاية صحية فعالة وتطويرها، وضمان الوصول إلى خدمات صحية ممتازة من خلال اتحاد "الإيسيسكو" للصحة ومبادرة تقنيات الرعاية الصحية، بالنظر إلى أهمية العدالة في الرعاية الصحية، من خلال خلق وعي عام وتدريب القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية على استخدام التقنيات الناشئة.

وأشار أبو زهري إلى أن كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الأزهر-غزة قد تم ترشيحها لتنفيذ المشروع، لما يمتلكه خبراء الجامعة وأساتذتها من مهارات تمكّنهم من المساهمة في تنفيذه.

وقدم أبو زهري الشكر لمنظمة "الإيسيسكو" ممثلة بإدارتها العامة، على ما تقدمه من إسهامات فاعلة لفلسطين في كل محافظاتها الشمالية والجنوبية، ما يعكس الاهتمام الاستثنائي بقضيتنا الفلسطينية بشكل مستمر.

من جانبه، عبر زين الدين عن سعادة الجامعة بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع اللجنة الوطنية، مؤكدا أهمية التعاون نحو تطوير القوى العاملة في المجالات الصحية بما يخدم المجتمع الفلسطيني وتطوره وارتقاءه، وتقدم باسم الجامعة بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أبو زهري على ثقته بالجامعة وإمكاناتها وعلمائها، متطلعاً إلى المزيد من التعاون بما يخدم قطاعات التعليم في الوطن.

وتهدف الاتفاقية إلى تقييم معرفة وتصور IPC بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمتخصصين في الرعاية الصحية في قطاع غزة، وتحديد الثغرة (العوائق والتحديات) لأفضل ممارسات التواصل بين الأطراف في أماكن الرعاية الصحية، وتطوير برنامج تدريبي لمقدمي الرعاية الصحية في قطاع غزة حول الوقاية من العدوى ومكافحتها وتنفيذه، واستخدام التقنيات الصحية الرقمية من خلال تطبيقات مبتكرة، والتأكد من تأثير برنامج التدخل في معرفة المشاركين وإدراكهم.

ـــ