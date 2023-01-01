الصحة بغزة تُصدر تنويهًا مهمًا لأهالي منطقة الزيتون

غزة / سما /

أصدرت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، تنويهًا للمواطنين في منطقة الزيتون بغزة، بالانتهاء من أعمال الترميم في مركز صحي شهداء الزيتون.

وأوضحت في البيان، أنه يجري العمل على نقل الأثاث والتجهيزات الطبية من المبني المستأجر الى المركز الرئيسي وسيبدأ العمل به صباح يوم الأحد المقبل الموافق 13 أغسطس 2023.

وأشارت إلى أنه يرجى التوجه إلى المراكز البديلة التالية ( الدرج -الصوراني-السلام-الفلاح) وذلك للحالات الطارئة لحين الانتهاء من أعمال النقل اليوم الأربعاء وغدا الخميس.