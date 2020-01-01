  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أول مدرب يستقيل مع بداية الموسم الجديد في غزة

الأربعاء 09 أغسطس 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول مدرب يستقيل مع بداية الموسم الجديد في غزة



غزة / سما /

بدأ مسلسل استقالات المدربين لأندية غزة بعد أسبوعين من انطلاق الموسم الجديد ببطولة كأس غزة التي اختتمت فيها منافسات دور الثمانية.

وأعلن نادي شباب رفح عن استقالة مدربه خالد كويك من تدريب الفريق الأول بعد الخروج من دور الثمانية والخسارة بركلات الترجيح من اتحاد بيت حانون.

وفشل شباب رفح في الحفاظ على لقبه الذي حققه في آخر نسخة من البطولة في عام 2020، ليلحق بجاره خدمات رفح الذي ودع البطولة من دور الـ16.

ويعقد مجلس إدارة شباب رفح اجتماعاً لبحث استقالة كويك، ومن المتوقع أن يحسم مستقبله ويدرس ملف المدرب الجديد خلال الساعات القادمة.

#المدربين #شباب رفح #خالد كويك #كأس غزة

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الموساد الأسبق: "الحلم الصهيوني" يقترب من نهايته

العمل بغزة تتخذ قرارا لمنع استغلال عمال الداخل المحتل

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قناة عبرية: نتائج التحقيق حول صاروخان أطلقا من لبنان الشهر الماضي "أخطر بكثير مما بدا عليه الأمر"

لقاء الرئيس عباس مع العاهل الأردني: ترتيبات للمشهد الفلسطيني القادم؟

مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لسموتريتش

إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

الأخبار الرئيسية

سموت

بالأرقام.. هكذا يخطط سموتريتش لمحو الوجود الفلسطيني بالضفة

سيناتوران ديمقراطيان : لا اتفاق أميركي - سعودي بدون إنجازات للفلسطينيين

64d3478b4236040bf8412b6a

إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

الكشف عن التفاصيل .. هكذا تخطط إسرائيل لدعم استقرار السلطة ومنع انهيارها

20230809101936

جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب 10 طائرات مسيرة لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية