أول مدرب يستقيل مع بداية الموسم الجديد في غزة

غزة / سما /

بدأ مسلسل استقالات المدربين لأندية غزة بعد أسبوعين من انطلاق الموسم الجديد ببطولة كأس غزة التي اختتمت فيها منافسات دور الثمانية.

وأعلن نادي شباب رفح عن استقالة مدربه خالد كويك من تدريب الفريق الأول بعد الخروج من دور الثمانية والخسارة بركلات الترجيح من اتحاد بيت حانون.

وفشل شباب رفح في الحفاظ على لقبه الذي حققه في آخر نسخة من البطولة في عام 2020، ليلحق بجاره خدمات رفح الذي ودع البطولة من دور الـ16.

ويعقد مجلس إدارة شباب رفح اجتماعاً لبحث استقالة كويك، ومن المتوقع أن يحسم مستقبله ويدرس ملف المدرب الجديد خلال الساعات القادمة.