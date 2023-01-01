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آليات الاحتلال تهدم منزلا وتجرف ارض في سلوان

الأربعاء 09 أغسطس 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
آليات الاحتلال تهدم منزلا وتجرف ارض في سلوان



القدس المحتلة / سما /

 نفذت آليات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عملية هدم وتجريف واسعة في أرض المواطن المقدسي خالد الزير، في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

واقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة والقوات الشرطية، أرض ومنزل خالد الزير في حي العباسية في سلوان، وفرضت حصارا على محطيها، ثم شرعت بعملية تجريف للارض والمنشآت الزراعية القائمة عليها، من منشآت زراعية وسلاسل حجارية وأعمدة خشبية.

وخلال ذلك طوقت القوات وطواقم الاحتلال منزل الزير، ثم اقتحمت وفرغت محتوياته وقامت بتفيذ الهدم.

ومنذ اسبوعين تقتحم طواقم الاحتلال أرض الزير، كما سلمته قبل عدة أيام قرار هدم ما على الأرض من منشآت.

يتبع..

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