فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- ارتفاع كبير في عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين
- الانقلابات العسكرية في أفريقيا يجب أن تُقلق إسرائيل
- نهاية الحلم الصهيوني: قبل أن تتخلى أميركا عن إسرائيل
- الحرب ضد حزب الله ليست قدرًا
- سوريا تطالب بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق
- لبيد: أشعر بالخجل من العنصرية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة
- تعطل أنظمة الحاسوب في مستشفى بتل أبيب جراء هجوم سيبراني
- مسؤول أميركي: السعودية في طريقها إلى التطبيع مع إسرائيل
* "يديعوت أحرونوت":
- غالانت يهدد: في حال ارتكب حزب الله أي خطأ فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري
- الشاباك يزعم اعتقال خلية للجبهة الشعبية كانت تخطط لتنفيذ عمليات
- لبيد يلتقي بوزير الخارجية الإماراتي في إيطاليا
- وزارة النقب والجليل تحجب الميزانيات عن المجتمع العربي
- إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة
- وزير إسرائيلي يعتبر وصف أميركا لمقتل فلسطيني بأنه "هجوم إرهابي" غير مهني
- تفاصيل رسالة نُقلت إلى الولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة
* "معاريف":
- كوهين مستاء من لقاء لابيد بوزير الخارجية الإماراتي
- "إما الجميع أو لا أحد".. إسرائيليات يطالبن بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية
- حملة أميركية تطالب بإغلاق جمعيات في نيويورك تدعم المستوطنات
- الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني داخل قاعدة عسكرية بالجولان
- نتائج التحقيق في صاروخين أطلقا من لبنان الشهر الماضي "أخطر بكثير مما بدا عليه الأمر"
- "إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة
- رئيس الموساد الأسبق: "الحلم الصهيوني" يقترب من نهايته