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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 09 أغسطس 2023 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- ارتفاع كبير في عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين

- الانقلابات العسكرية في أفريقيا يجب أن تُقلق إسرائيل

- نهاية الحلم الصهيوني: قبل أن تتخلى أميركا عن إسرائيل

- الحرب ضد حزب الله ليست قدرًا

- سوريا تطالب بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق

- لبيد: أشعر بالخجل من العنصرية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة

- تعطل أنظمة الحاسوب في مستشفى بتل أبيب جراء هجوم سيبراني

- مسؤول أميركي: السعودية في طريقها إلى التطبيع مع إسرائيل

* "يديعوت أحرونوت":

- غالانت يهدد: في حال ارتكب حزب الله أي خطأ فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري

- الشاباك يزعم اعتقال خلية للجبهة الشعبية كانت تخطط لتنفيذ عمليات

- لبيد يلتقي بوزير الخارجية الإماراتي في إيطاليا

- وزارة النقب والجليل تحجب الميزانيات عن المجتمع العربي

- إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة

- وزير إسرائيلي يعتبر وصف أميركا لمقتل فلسطيني بأنه "هجوم إرهابي" غير مهني

- تفاصيل رسالة نُقلت إلى الولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

* "معاريف":

- كوهين مستاء من لقاء لابيد بوزير الخارجية الإماراتي

- "إما الجميع أو لا أحد".. إسرائيليات يطالبن بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية

- حملة أميركية تطالب بإغلاق جمعيات في نيويورك تدعم المستوطنات

- الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني داخل قاعدة عسكرية بالجولان

- نتائج التحقيق في صاروخين أطلقا من لبنان الشهر الماضي "أخطر بكثير مما بدا عليه الأمر"

- "إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة

- رئيس الموساد الأسبق: "الحلم الصهيوني" يقترب من نهايته

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