"لعبة الموت" يجمع أحمد عز ومنة شلبي في السينما للمرة الرابعة

وكالات / سما /

يجتمع النجمان أحمد عز ومنة شلبى في فيلم جديد بعنوان "لعبة الموت" تأليف صلاح جهينى وإخراج أحمد علاء الديب ومقرر انطلاق تصويره آخر شهر سبتمبر المقبل للعرض في عام 2024، ليسجل العمل التعاون الرابع بين أحمد عز ومنة شلبى في السينما.

واجتمع أحمد عز ومنة شلبى للمرة الأولى عام 2004 خلال فيلم "شباب تيك أواى" والذى شهد على بدايات انطلاق الثنائى في عالم السينما، وبعدها التقيا في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 بتوقيع المخرج أحمد علاء الديب، وعادا ليكررا التعاون مجدداً خلال فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة العام الماضى 2022 هذا بالإضافة إلى ظهور منة شلبى كضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز" الذى قام عز ببطولته عام 2012.

وفى سياق آخر يستعد النجم أحمد عز لتقلى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، اذ قرر القائمون على المهرجان منح عز جائزة جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 45، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات وحتى وقتنا هذا وأصبح واحداً من أبرز نجوم السينما المصرية.

وكان آخر أفلام أحمد عز، "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.

أما منة شلبى فكان آخر أعمالها في السينما فيلم "الجريمة" العام الماضى، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.