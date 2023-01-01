  1. الرئيسية
  2. الصحة

أطباء يحذرون من مضاعفات خطرة لرضوض الضلوع

الأربعاء 09 أغسطس 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء يحذرون من مضاعفات خطرة لرضوض الضلوع



وكالات / سما /

شددت الجمعية الألمانية لجراحة العظام ‫والكسور على ضرورة علاج رضوض الضلوع في الوقت المناسب، وذلك للوقاية من ‫الإصابة بالتهاب رئوي.

‫وأوضحت الجمعية أن الالتهاب الرئوي ينجم عن إصابات الصدر عندما يتنفس ‫المريض بشكل سطحي لفترة طويلة بسبب الألم، حيث لا تمتلئ الرئة بالهواء ‫على نحو كاف، مما يرفع خطر الإصابة بعدوى، ومن ثم الإصابة بالتهاب.

‫وأضافت الجمعية أن رضوض الضلوع هي إصابة غير مؤذية في الغالب، تحدث عادة ‫نتيجة التعرض لحادث، مشيرة إلى أن أعراضها تتمثل في حدوث كدمات وتورم ‫وألم.

ورغم أن رضوض الضلوع غالبا ما تشفى من تلقاء نفسها من خلال ‫الالتزام بالراحة وتبريد موضع الرضوض، فإنه ينبغي على أية حال ‫استشارة الطبيب لفحص ما إذا كان الأمر يقتصر على رضوض فقط أم أنه يتعلق ‫بوجود كسر في الضلوع.

وإذا أظهر التشخيص أن الأمر يقتصر على رضوض فقط، سيصف الطبيب حينئذ ‫دواء مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم، الأمر الذي لا يجعل فترة الشفاء ‫أكثر احتمالا فحسب، بل يمنع أيضا الإصابة بالتهاب رئوي.

#الأطباء #مضاعفات #رضوض الضلوع #الضلوع

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الموساد الأسبق: "الحلم الصهيوني" يقترب من نهايته

العمل بغزة تتخذ قرارا لمنع استغلال عمال الداخل المحتل

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قناة عبرية: نتائج التحقيق حول صاروخان أطلقا من لبنان الشهر الماضي "أخطر بكثير مما بدا عليه الأمر"

لقاء الرئيس عباس مع العاهل الأردني: ترتيبات للمشهد الفلسطيني القادم؟

جنرال إسرائيلي: الجيش ليس مستعداً للدخول في أي حرب.. آخذ بالتفكك وسيسحق

إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

الأخبار الرئيسية

سيناتوران ديمقراطيان : لا اتفاق أميركي - سعودي بدون إنجازات للفلسطينيين

64d3478b4236040bf8412b6a

إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

الكشف عن التفاصيل .. هكذا تخطط إسرائيل لدعم استقرار السلطة ومنع انهيارها

20230809101936

جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب 10 طائرات مسيرة لغزة

مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لسموتريتش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية