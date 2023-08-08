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‫حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من أوكيتيل

الأربعاء 09 أغسطس 2023 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من أوكيتيل



وكالات / سما /

أطلقت شركة أوكيتيل حاسوبها اللوحي "آر تي 7 تايتان" الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

‫وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي الجديد يوفر الحماية ضد الماء حتى عمق 1.2 متر، وضد الغبار، وضد السقوط من ارتفاع ‫يصل إلى متر واحد.

‫ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسلا وكاميرا ‫رؤية ليلية بدقة 20 ميغابيكسلا وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل، مع كاميرا ‫أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 32 ميغابيكسلا.

‫‫ويأتي الجهاز بشاشة بقياس 10.1 بوصات، وبدقة وضوح 1920×1200 بيكسل.

وينبض داخل الحاسوب اللوحي المعالج "ميديا تيك ديمنسيتي 720″، مع ذاكرة ‫وصول عشوائي سعة 12 غيغابايتا، وذاكرة داخلية سعة 265 غيغابايتا.

‫ويعمل الجهاز بنظام التشغيل "أندرويد 13″، ويشتمل على معالج من الجيل الخامس، وتم تجهيزه ‫ببطارية سعة 32 ألف مللي أمبير/ساعة، التي تصل فترة تشغيلها إلى 113 ‫يوما في وضع الاستعداد.

#أوكيتيل #‫حاسوب لوحي

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