META تبدأ في حجب الأخبار في كندا

وكالات / سما /

أعلنت منصات Meta أنها ستبدأ في حظر الوصول إلى أي محتوى إخباري على "إنستغرام" و"فيسبوك" لجميع المستخدمين في كندا امتثالاً للقانون الذي تم إقراره مؤخرا.

ويلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي بدفع "حصتها العادلة إلى المؤسسات الإخبارية".

وفي بيان نُشر يوم الثلاثاء، كشفت Meta أنه ساري المفعول على الفور، فلن تكون الروابط والمحتوى المنشور من قبل منافذ الأخبار الكندية والدولية على تطبيقات Meta قابلة للعرض مرة أخرى من قبل المستخدمين في كندا. بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن الكنديون بعد الآن من تشارك أي محتوى إخباري على "فيسبوك" أو "إنستغرام"، بما في ذلك المقالات والمحتوى السمعي البصري الذي تنشره منافذ الأخبار. وقالت Meta إن هذه التغييرات ستنفذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويجبر ما يسمى بقانون الأخبار على الإنترنت، الذي أقره البرلمان الكندي في يونيو، منصات مثل غوغل وMeta على التفاوض على صفقات تجارية مع ناشري الأخبار الكنديين بشأن المحتوى.

ويدعي المشرعون أن مشروع القانون يهدف إلى دعم استدامة المؤسسات الإخبارية من خلال تنظيم "وسطاء الأخبار الرقمية بهدف تعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية".

ومع ذلك، فقد تمت إدانة التشريع بشدة من قبل عمالقة التكنولوجيا، حيث جادلت Meta بأنه يشوه القيمة التي تتلقاها منافذ الأخبار عند اختيار استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت راشيل كوران، رئيسة Meta للسياسة العامة في كندا: "يستند التشريع إلى فرضية خاطئة مفادها أن Meta تستفيد بشكل غير عادل من محتوى الأخبار الذي تتم مشاركته على منصاتنا، عندما يكون العكس صحيحا. وتشارك منافذ الأخبار بشكل طوعي المحتوى على "فيسبوك" و"إنستغرام" لتوسيع نطاق جمهورها وتعزيز أرباحها النهائية. في المقابل، نحن نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصتنا لا يأتون إلينا للحصول على الأخبار".