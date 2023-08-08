أبل ستوقف الدعم عن هاتفي آيفون8 وآيفونX

وكالات / سما /

تستعد شركة آبل لإطلاق "iOS 17" الجديد، والذي سيطلق العنان للكثير من الميزات الجديدة لجهاز "آيفون" - لكن التحديث سيخفض من قيمة بعض النماذج بنسبة 50%.

ولن يدعم "آيفون 8" و"آيفون إكس"، اللذان تم إصدارهما في عام 2017، نظام التشغيل القادم - ويحث خبراء التكنولوجيا المستخدمين على بيع الأجهزة أو تداولها قبل سبتمبر المقبل، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز "آيفون إكس" حاليا حوالي 190 دولارا، بينما يبلغ سعر "آيفون 8" 90 دولارا و152 دولارا لجهاز "آيفون 8 بلس".

"أكبر قفزة للأمام"

وعندما أُطلق نظام التشغيل iOS 16 العام الماضي، انخفض سعر "آيفون 7 بلس" من 138 دولارا في يونيو 2022 إلى 80 دولارا، بينما انخفض سعر "آيفون 6S بلس" من 94 دولارا إلى 47 دولارا.

وكان يكلف شراء هاتف "آيفون إكس" من آبل 999 دولارا في عام 2017.

وكان الهاتف الذكي أول من تخلى عن Touch ID مقابل معرف الوجه، ما يمثل حقبة جديدة من أجهزة "آيفون".

ويتميز الجهاز - الذي يُطلق عليه "أكبر قفزة للأمام منذ "آيفون" الأصلي" - بميزات أكثر تقدما من سلسلة "آيفون 8" التي تم الإعلان عنها في وقت واحد.

ويتميز "آيفون إكس" بواجهة زجاجية وخلفية، وحزام حول الحافة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وشاشة بدون حواف - وكلها لم تشاهد من قبل في هواتف آبل.

ويشمل "آيفون إكس" أيضا أول شاشة OLED من آبل تسمى "شاشة Super Retina" التي يبلغ قطرها 5.8 بوصة.

وتفوق الهاتف الذكي في الذكرى السنوية على الأجهزة الرئيسية، لكن "آيفون 8" كان لا يزال مفضلا لدى محبيه في ذلك الوقت.

وأبلغت شركة آبل عن بيع 86.3 مليون "آيفون 8" و"8 بلس" في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها من أكثر الهواتف الذكية مبيعا على الإطلاق، ومع ذلك، تم إيقافهما في فبراير 2020.

وأصدرت آبل جهاز "آيفون SE" في ذلك العام، والذي كان في الأساس جهاز "آيفون" تمت ترقيته، والآن يبدو أن نهاية الخط قد حان لكل من "آيفون إكس" و"آيفون 8"

انخفاض بقيم الهواتف الذكية

ويشير تقرير من SellCell إلى أن قيم الهواتف الذكية من المرجح أن تنخفض بنسبة تصل إلى 50% وتفتح مجموعة من المخاطر الأمنية.

وجاء في التقرير: "لن يتلقى "آيفون إكس" و"آيفون 8" تحديث iOS 17، ما يعني أن الهواتف لن تتلقى تحديثات أمنية أيضا".

وتَعِد التحديثات الجديدة مع iOS 17 بأن تكون توسعية، مع مجموعة من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك التحسينات على Safari Private Browsing وحماية سلامة الأطفال من آبل والمزيد من التحسينات الجمالية وقابلية الاستخدام.

كما أن التصحيح الإملائي أيضًا سيستخدم نموذجًا جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، لتفادي مشاكل التصحيح السابقة والتي كانت تزعج المستخدمين.