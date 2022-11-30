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المالية بغزة تعلن بدء تسديد رسوم طلاب جمعية دار الأرقم من المستحقات

الأربعاء 09 أغسطس 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم العام الدراسي 2024/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة مدارس دار الأرقم، من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 2022/11/30.

وقالت الوزارة، إن المستفيدين من تسديد الرسوم هم كالتالي:

1. يستفيد من المستحقات (ابن -ابنة).

2. يستفيد من التسجيل الطالب المنتظم بالدراسة بمبلغ 500 شيكل فقط.

3. المسجلين الجدد يمكنهم التسجيل الالكتروني عبر رابط التسجيل بعد التسجيل في مدارس دار الأرقم النموذجية بعشرة أيام.

وذكرت أنه يتم التسجيل بالدخول على موقع وزارة المالية، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

#المالية بغزة #المستحقات

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