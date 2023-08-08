بن غفير يمنع الطيبي من لقاء معتقلي قرية برقة

القدس المحتلة / سما /

رفضت الشرطة الإسرائيلية، طلبًا لعضو الكنيست أحمد الطيبي، للقاء 5 معتقلين فلسطينيين، اعتقلوا على خلفية المواجهات في قرية برقة شرق رام الله مساء الجمعة، والتصدي للمستوطنين.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، أبلغ الطيبي أن موقف الشرطة الإسرائيلةي هو أنه لا يمكن السماح بزيارتهم في الوقت الحالي لأنهم في التحقيق.

وتقول الصحيفة، إن المنع تم رغم أنه سمح لأعضاء كنيست يهود من الائتلاف الحكومي بزيارة يحيئيل إندور المستوطن الذي أطلق النار على الشهيد قصي معطان.

وردًا على ذلك قال الطيبي، لقد تم إنشاء نوعين من أعضاء الكنيست، اليهود الذي يتمتعون بالحصانة والحقوق، والعرب بدون حقوق، وهذا دليل آخر على أن هناك مفوض تابع لوزير عنصري يدعم الإرهابيين. في إشارة لـ بن غفير.