جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب 10 طائرات مسيرة لغزة

غزة/ سما /

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب 10 طائرات مسيرة تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية، كانت في طريقها إلى قطاع غزة من معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن إحباط عملية تهريب طائرات مسيرة من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وزعمت أن هذه المسيرات كانت مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

وأوضحت سلطات الاحتلال أنه لم تكن هناك أي معلومات استخباراتية عن عملية التهريب، التي تم إحباطها بحسب المزاعم الإسرائيلية "بفضل يقظة المفتشين الأمنيين ووحدة الكلاب البوليسية في معبر إيرز، عندما قام كلب مدرب من الوحدة بالتعرف على الحقيبة وجلس عليها أثناء فحص محتويات المركبة".

وبحسب مزاعم سلطات الاحتلال، فقد صادر مفتشو سلطة المعبر في وزارة الأمن حقيبة سوداء مخبأة في حافلة صغيرة كانت في طريقها إلى غزة، وفي داخلها 10 طائرات مسيرة، يزعم أنها كانت مخصصة لفصائل مسلحة لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية.

وفي أيار/مايو الماضي، زعمت سلطات الاحتلال إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وفي بيان للمتحدث العسكري للاحتلال، قالت وزارة الأمن "أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية محاولة تهريب أسلحة نارية وكواتم صوت وخراطيش في طريقها من قطاع غزة إلى الضفة".

وفي شهر تموز/يوليو من العام 2022، قال جيش الاحتلال إن قواته البحرية أحبطت محاولة لتهريب أسلحة وذخائر لصالح حركة حماس، فيما نفى اتحاد الصيادين الفلسطينيين "المزاعم الإسرائيلية"، وأكد "أنها لا أساس لها من الصحة".