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مصرع شاب جراء حادث سير ذاتي في أريحا

الأربعاء 09 أغسطس 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

لقي شاب يبلغ من العمر (21 عاما) مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء حادث سير ذاتي بدراجة نارية غير قانونية في أريحا.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، أن الشاب أصيب بجروح بالغة الخطورة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، متأثرا بإصابته.

وأضاف ارزيقات، أن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على الدراجة النارية من قبل السائق، حيث أصيب شاب آخر بجروح خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على ملابساته، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.

#مصرع #حادث سير

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