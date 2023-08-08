قضية قعدان.. شباب رفح يسلّم أوراقه للجنة الاستئناف

غزة / سما /

قدّم نادي شباب رفح, أوراقه الرسمية للجنة الاستئناف, اعتراضا على قرار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقيد اللاعب سامي قعدان على كشوفات جاره خدمات رفح.

وكان اتحاد القدم قد أوصى قبل يومين باعتماد تسجيل قعدان على كشوفات "الأخضر" الرفحي في الانتقالات الشتوية القادمة, بناء على التعهد الذي وقعه اللاعب قبل احترافه في مصر عام 2021, رغم أن شباب رفح حصل على توقيع اللاعب بأوراق رسمية مؤخرا.

وأكد شباب رفح أنه يملك كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تدعم موقفه القانوني بقضية تسجيل اللاعب, مبينا أنه لن يسكت عن حقه وسيقاتل لنيل حقوقه المالية والإدارية.

وبيّن في شكواه للجنة الاستئناف, أنه استلم قرار الاتحاد دون توضيح البنود التي استند عليها بالحكم لمصلحة خدمات رفح في تسجيل اللاعب.

يشار إلى أن اتحاد القدم فرض غرامة مالية 1000 دينار على قعدان, لمخالفته اللوائح والقوانين بالتوقيع لناديين مختلفين.