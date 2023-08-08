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التعليم تعلن موعد نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين

الأربعاء 09 أغسطس 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن موعد نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين



غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي 2023 الدورة الثانية.

وقال صادق الخضور المتحدث باسم الوزارة في تصريحات إذاعية، إن "19 ألف و400 طالب بدأوا أمس بالضفة والقدس وقطاع غزة، في تقديم امتحانات الدورة الثانية من الثانوية العامة".

وأكد أن صباح اليوم تنطلق عمليات التصحيح من قبل الكوادر الموجودة، على أن يتم إعلان النتائج مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

في سياق آخر، أعلن الخضور أن التحضيرات تجري على قدم وساق لبدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن "هناك مقابلات تجري للكوادر التعليمية، وقريباً سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى للتعيين أو من نسبوا للتعيين، كما ويجري تجهيز الكتب والمدارس وكل ذلك يتم بالتوازي".

ولفت إلى أن بدء العام الدراسي الجديد سيكون فعلياً في الأسبوع بعد المقبل، على أن يكون دوام الهيئات التدريسية في الخامس عشر من هذا الشهر.

 
#التربية والتعليم #الثانوية العامة #التوجيهي

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