فان دايك يقدم اعترافًا مثيرًا بشأن ليفربول قبل بداية الموسم الجديد

وكالات / سما /

قال المدافع الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك بأنه يتفهم الشكوك الدائرة حول فريق الليفر في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام من انطلاقة الموسم الجديد.

يبدأ ليفربول الموسم الجديد بمباراة خارج أرضه أمام تشيلسي يوم الأحد قبل مواجهة بورنموث على ملعب آنفيلد يوم 19 أغسطس.

وفي حديثه الأخير أكد القائد الهولندي تفهمه لسلبية بعض المشجعين، وذلك بعد مغادرة ستة لاعبين لليفر، وعدم وصول لاعب وسط دفاعي بعد ثلاث محاولات فاشلة لضم روميو لافيا من ساوثامبون.

قال فان دايك: “بالتأكيد يمكنني تفهم ذلك، ولكني لست شخصًا سلبيًا للغاية، لكن من الواضح عندما يغادر الكثير من اللاعبين، عندما يغادر قائدك ويغادر نائب قائدك، وفي الوقت الحالي لم يصل سوى لاعبان فقط”.

واصل: “الطريقة التي نلعب بها، والاستحواذ على الكرة شئ جيد حقًا ولكننا نستقبل الكثير من الأهداف دفاعيًا وهذا ليس جيدًا، يمكنني أن أفهم أن بعض الناس لديهم شكوك”.

تعاقد ليفربول مع لاعبي خط الوسط أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاس ، لكنهما الوافدين الوحيدين حتى الآن، بينما رحل هندرسون، فابينيو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين.