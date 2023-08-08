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نجم ريال مدريد يعارض رغبة النادي

الأربعاء 09 أغسطس 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم ريال مدريد يعارض رغبة النادي



وكالات / سما /

يعارض الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، رغبة إدارة النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويصر على الاستمرار داخل النادي حتى نهاية عقده في يونيو القادم.

لونين لا ينوي تجديد العقد المبرم مع إدارة وصيف الدوري الإسباني، ما يعني خروجه بالمجان في نهاية الموسم الجديد، مع دخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده في يناير القادم، ما يسمح له بالتفاوض علناً مع أي ناد والتوقيع له كلاعب حر.

ويرغب الريال في رحيل لونين عن النادي هذا الصيف للاستفادة من أموال بيع عقده، لكن اللاعب لديه إصرار واضح على الاستمرار والوفاء بعقده الذي سينتهي في يونيو 2024، حسب المعلومات التي نشرتها يومية آس الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

وتطرقت الصحيفة المقربة من أسوار مدريد إلى الحديث عن وضعية الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، الذي يخرج من خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد بالموسم الجديد.

ويظن الريال أن الفرصة في التخلص من أودريوزولا لم تفت، ومازال هناك إمكانية لوصول عروض من أجل الحصول على خدماته قبل غلق باب السوق الصيفي.

#أندري لونين #ريال مدريد

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