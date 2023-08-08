  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يقلب الطاولة على توتنهام ويتوج بكأس خوان جامبر

الأربعاء 09 أغسطس 2023 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يقلب الطاولة على توتنهام ويتوج بكأس خوان جامبر



وكالات / سما /

فاز فريق برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر الودي، إثر انتصاره على توتنهام هوتسبير الإنجليزي برباعية لهدفين، في مباراة درامية مثيرة في ملعب مونتجويك، مساء أمس الثلاثاء، قلب فيها فريق تشافي تأخره بهدفين إلى فوز برباعية في الرمق الأخير من اللقاء.

بدأت المباراة بقوة من طرف الفريق الكتالوني، الذي نجح في تذوق طعم شباك فيكاريو في الدقيقة الثالثة، بهدف حمل توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد تمريرة مميزة من البرازيلي رافينيا.

توتنهام لم يستسلم وسعى لتسجيل هدف التعادل، وكان له ما أراد عند الدقيقة 24 عن طريق أوليفر سكيب، الذي تابع الكرة التي عادت من القائم الأيسر للألماني مارك أندريه تير شتيجن.

طعم شباك تير شتيجن أعجب سكيب، لذلك قرر تكرار زيارته للشباك، وكان له ما أراد بحلول الدقيقة 36 من ضربة رأسية متقنة، إثر عرضية لا تقل روعة من الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وعقب الاستراحة، كاد توتنهام أن يبتعد بالنتيجة بتسجيل هدفاً ثالثاً، ليستفيق بعدها برشلونة ويسيطر على مجريات المباراة، وكان على مقربة من تسجيل التعادل في أكثر من مناسبة، لكن الأمر تأخر حتى الرمق الأخير من الشوط الثاني.

تغييرات المدرب تشافي هيرنانديز، الذي دفع بإلكاي جوندوجان، أنسو فاتي، عبد الصمد الزلزولي، ماركوس ألونسو، فيران توريس، وإينياكي بينيا بدلاً من تير شتيجن، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، وجافي جعلت الفريق الكتالوني يحكم قبضته على ما تبقى من دقائق، ومنحته النشاط الهجومي المطلوب.

ودفع تشافي بالمغربي لامين يامال في الدقيقة 80 بدلاً من إريك جارسيا، لينجح في صناعة هدف التعادل للبديل توريس بعد نزوله للميدان بدقيقة واحدة.

وقدم يامال لقطة فنية رائعة لينجح في مراوغة لاعب السبيرز، ويتقدم للأمام، قبل أن يمرر الكرة لفيران توريس الذي وضع أنسو فاتي في مواجهة حارس المرمى، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وصنع البديل فيرمين لوبيز الهدف الرابع للبارسا، والذي وقع عليه عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 93، ليحصد برشلونة لقب خوان جامبر في نهاية المطاف.

#برشلونة #كأس خوان جامبر #توتنهام

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الموساد الأسبق: "الحلم الصهيوني" يقترب من نهايته

العمل بغزة تتخذ قرارا لمنع استغلال عمال الداخل المحتل

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قناة عبرية: نتائج التحقيق حول صاروخان أطلقا من لبنان الشهر الماضي "أخطر بكثير مما بدا عليه الأمر"

أستراليا تغير سياستها لصالح الفلسطينيين وتقرر استخدام هذه المصطلحات ..

لقاء الرئيس عباس مع العاهل الأردني: ترتيبات للمشهد الفلسطيني القادم؟

الرئيس عباس يصل عمان على متن مروحية أردنية للقاء العاهل الأدرني

الأخبار الرئيسية

مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لسموتريتش

photo_2023-08-08_21-06-21

رئيس الموساد الأسبق: "الحلم الصهيوني" يقترب من نهايته

أبو مرزوق: السلطة تثير المشكلات في غزة و لانتائج من اجتماع الأمناء العامين

تنزيل (13)

"إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة

4467602_1680783701

قناة عبرية: نتائج التحقيق حول صاروخان أطلقا من لبنان الشهر الماضي "أخطر بكثير مما بدا عليه الأمر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية