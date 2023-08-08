فيديو.. برشلونة يقلب الطاولة على توتنهام ويتوج بكأس خوان جامبر

وكالات / سما /

فاز فريق برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر الودي، إثر انتصاره على توتنهام هوتسبير الإنجليزي برباعية لهدفين، في مباراة درامية مثيرة في ملعب مونتجويك، مساء أمس الثلاثاء، قلب فيها فريق تشافي تأخره بهدفين إلى فوز برباعية في الرمق الأخير من اللقاء.

بدأت المباراة بقوة من طرف الفريق الكتالوني، الذي نجح في تذوق طعم شباك فيكاريو في الدقيقة الثالثة، بهدف حمل توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد تمريرة مميزة من البرازيلي رافينيا.

توتنهام لم يستسلم وسعى لتسجيل هدف التعادل، وكان له ما أراد عند الدقيقة 24 عن طريق أوليفر سكيب، الذي تابع الكرة التي عادت من القائم الأيسر للألماني مارك أندريه تير شتيجن.

طعم شباك تير شتيجن أعجب سكيب، لذلك قرر تكرار زيارته للشباك، وكان له ما أراد بحلول الدقيقة 36 من ضربة رأسية متقنة، إثر عرضية لا تقل روعة من الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وعقب الاستراحة، كاد توتنهام أن يبتعد بالنتيجة بتسجيل هدفاً ثالثاً، ليستفيق بعدها برشلونة ويسيطر على مجريات المباراة، وكان على مقربة من تسجيل التعادل في أكثر من مناسبة، لكن الأمر تأخر حتى الرمق الأخير من الشوط الثاني.

تغييرات المدرب تشافي هيرنانديز، الذي دفع بإلكاي جوندوجان، أنسو فاتي، عبد الصمد الزلزولي، ماركوس ألونسو، فيران توريس، وإينياكي بينيا بدلاً من تير شتيجن، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، وجافي جعلت الفريق الكتالوني يحكم قبضته على ما تبقى من دقائق، ومنحته النشاط الهجومي المطلوب.

ودفع تشافي بالمغربي لامين يامال في الدقيقة 80 بدلاً من إريك جارسيا، لينجح في صناعة هدف التعادل للبديل توريس بعد نزوله للميدان بدقيقة واحدة.

وقدم يامال لقطة فنية رائعة لينجح في مراوغة لاعب السبيرز، ويتقدم للأمام، قبل أن يمرر الكرة لفيران توريس الذي وضع أنسو فاتي في مواجهة حارس المرمى، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وصنع البديل فيرمين لوبيز الهدف الرابع للبارسا، والذي وقع عليه عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 93، ليحصد برشلونة لقب خوان جامبر في نهاية المطاف.