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أتلتيكو مدريد يرفض عرض الهلال لضم جواو فيليكس

الأربعاء 09 أغسطس 2023 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يرفض عرض الهلال لضم جواو فيليكس



وكالات / سما /

لم يحسم النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، مصير مُستقبله بعد وسط اهتمام من نادي الهلال السعودي بخدماته وترقب من برشلونة.

وبحسب الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو فإن نادي الهلال السعودي أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد رسمياً برغبة النادي السعودي في التعاقد مع فيليكس على سبيل الإعارة.

وأكد رومانو على أن أتلتيكو مدريد رفض المُقترح، وتبقى أولوية النادي مُتمثلة في بيع اللاعب بشكلٍ دائم.

وشدد الصحفي الخبير على أن جواو فيليكس يحلم بارتداء قميص برشلونة، وسيدرس فكرة اللعب في السعودية على سبيل الإعارة فقط.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن النجم جواو فيليكس وخططه المُستقبلية.

ويبلغ جواو فيليكس من العُمر 23 سنة، ويجيد اللعب في مركز المُهاجم الثاني، وينتهي تعاقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2027.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للنادي الإسباني في 2019 قادماً من بنفيكا، ولعب بقميص الروخوبلانكوس في 131 مُباراة في كافة المُسابقات، كما صنع 18 هدفاً لزملائه.

#جواو فيليكس

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