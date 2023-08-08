رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، القمة الفلسطينية الأردنية بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التي بحثا فيها سبل الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى خبر تفجير قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

قمة فلسطينية أردنية.. تبحث سبل الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية

إصابة واعتقال العشرات في الضفة والاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين

خطوة غير مسبوقة.. أستراليا تقرر استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبار المستعمرات غير قانونية

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى ستة

الأحمد: نحن لا نريد إلا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون في عين الحلوة

إضعاف القضاء: جيش الاحتلال يعترف بتضرر "تشکیلات معينة" على رأسها سلاح الجو

بالدموع .. أبو عصام يشيع ساق نجله إلى مثواها الأخير

محكمة احتلالية تقرر إطلاق سراح إرهابي مشتبه به بقتل الشهيد معطان و«الخارجية» تدين

حملتان في الولايات المتحدة للضغط على الكونغرس لتمويل «الأونروا» وإغلاق جمعيات تدعم المستوطنات

"الأيام":

تفجير منزل عائلة شهيد في مخيم عسكر خلال اقتحام ومواجهات عنيفة مع المواطنين

قمة فلسطينية - أردنية تبحث المستجدات وتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين

الاحتلال يزعم اعتقال خلية للجبهة الشعبية كانت تخطط لتنفيذ عمليات

لبنان: تأكيد التوافق لعودة الوضع إلى طبيعته في مخيم عين الحلوة

غالانت يهدد «حزب الله»: إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري

أستراليا تعلن اعتزامها العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

إسرائيل: صاروخان أطلقا من لبنان في تموز استهدفا دوريات عسكرية

10 قتلى من قوات النظام السوري في هجوم لـ "داعش"

هجوم إلكتروني واسع يستهدف مستشفى إسرائيلياً

أوامر إخلاء وغرامات لأصحاب محال تجارية في الطيرة بالمثلث

الجيش الإسرائيلي: تضرر "تشكيلات معينة" جراء التوقف عن التطوع بالخدمة

"القدس":

عسكريون: الجيش الاسرائيلي آخذ بالتفكك

الرئيس يبحث مع الملك عبد الله الثاني سبل الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية

هدم منزل شهيد وإخطارات تستهدف 17 بيتاً

الافراج عن المستوطن قاتل الشهيد قصي معطان

أستراليا ستستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

الأمم المتحدة: الاستيطان مخالف للقانون الدولي والقضاء الإسرائيلي متورط

غالانت يهدد حزب الله بـ"إعادة لبنان للعصر الحجري"

إسرائيليون يتظاهرون ضد بن غفير في قبرص

روسيا تقصف ميناء على نهر الدانوب في أوكرانيا