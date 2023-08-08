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الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة لتصبح فوق معدلها بنحو درجتين

الأربعاء 09 أغسطس 2023 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة لتصبح فوق معدلها بنحو درجتين



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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