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واشنطن: فعاليات احتجاجية تطالب شركة "أمازون" بالانسحاب من عقد مع جيش الاحتلال

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: فعاليات احتجاجية تطالب شركة "أمازون" بالانسحاب من عقد مع جيش الاحتلال



واشنطن/سما/

 نظمت حملة "لا لتكنولوجيا الابارتهايد" في الولايات المتحدة الأميركية، وقفة احتجاجية داخل المؤتمر السنوي لمساهمي شركة "أمازون AMAZON" الذي عقد مؤخرا في مدينة سياتل بولاية واشنطن.

وطالب العشرات من أنصار الحق الفلسطيني  خلال الوقفة مساهمي شركة "أمازون" بالتدخل لدى إدارة الشركة لدفعها لاتخاذ قرار بالانسحاب من عقد وقعته بالشراكة مع شركة "غوغل" مع وزارة الجيش الإسرائيلية، يشمل نقل قاعدة بيانات جيش الاحتلال الاسرائيلي للتكنولوجيا السحابية واستخدام أنظمة متطورة لمراقبة أبناء الشعب الفلسطيني وتنفيذ جرائم بحقهم.

وأفادت الحملة في بيان صدر عنها، بأن أكثر من 10 آلاف أميركي وقعوا عريضة موجهة لإدارة الشركتين تطالبهما بالانسحاب من العقد الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، نظم عمال شركة "أمازون" مؤخرا، وقفة احتجاجية في مدينة سياتل، احتجاجا على دعم إدارة شركتهم لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي .

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#شركة امازون

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