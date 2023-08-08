تنويه مهم من "العمل بغزة بشأن الإجارة المهنية وعلاقتها بتصاريح الشركات المشغلة

غزة/سما/

نشر وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين، مساء يوم الثلاثاء، تنويها مهما بخصوص الإجازة المهنية وعلاقتها بتصاريح الشركات المشغلة.

وأكد الغصين في تصريح صحفي على أن الأفراد الحاصلين على الإجازة المهنية سيكون لهم الأولوية في حال طلبت الشركة تخصصات مهنية معينة، وذلك لإعطاء مصداقية للشركة أمام المشغل الذي ستتعامل معه.



وأضاف: "من غير المنطقي أن يطلب المشغل عامل "قصارة" على سبيل المثال، ويتم ترشيح عامل دون التأكد من خبرته في مهنة القصارة، وفي حال تم ذلك سيكون هناك مشاكل بين الشركة والمشغل".

وتابع: "في حال طلبت الشركات عمال بغض النظر عن طلب حرفة معينة سيتم الترشيح من الدور العام دون النظر للإجازة المهنية".

وشدد على أن كل الخطوات والإجراءات الحالية إنما جاءت لخدمة وحماية عمالنا البواسل.