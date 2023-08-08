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كوهين مستاء من لقاء لابيد بوزير الخارجية الإماراتي

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين مستاء من لقاء لابيد بوزير الخارجية الإماراتي



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست"، مساء اليوم الثلاثاء  أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، استاء من لقاء لابيد بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

ورد كوهين على لقاء لابيد مع وزير الخارجية الإماراتي، فكتب عبر تطبيق "إكس" أن "هناك حكومة تأتي بصفقات سلام تاريخية، وهناك وزير خارجية سابق يحب الأضواء".

وأضاف: "نحن نتعهد بإبرام المزيد من الاتفاقيات، حتى يكون لدى لابيد المزيد من الأشخاص لالتقاط الصور معهم".

والتقى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في إيطاليا اليوم الثلاثاء.

وذكر مكتب لابيد أن الجانبين بحثا في اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل ودولة الإمارات، فضلا عن العلاقات مع دول الخليج والتقدم المسجل في المشاريع الإسرائيلية الإماراتية المشتركة.

وأعرب لابيد عبر تطبيق "إكس" (تويتر سابقا) عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الإماراتي، الذي وصفه بـ"الصديق والشريك"، مؤكدا أنهم سيواصلون العمل على تعميق العلاقات الثنائية لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

#ايلي كوهين

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