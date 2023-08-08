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الهباش: استمرار المحاولات الإسرائيلية للمس بهوية الأقصى ستقود إلى الانفجار

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: استمرار المحاولات الإسرائيلية للمس بهوية الأقصى ستقود إلى الانفجار



رام الله/سما/

دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، دول وحكومات ومنظمات وشعوب العالم العربي والإسلامي إلى القيام بواجب الدفاع عن هوية وقداسة ووجود المسجد الاقصى المبارك باعتباره جزءًا من الدين والعقيدة الاسلامية، وإلى بذل كل جهد استثنائي لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس بعامة وفي المسجد الاقصى المبارك على وجه الخصوص.

وشدد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن استمرار المحاولات الاسرائيلية للمس بهوية الاقصى، والتي كان آخرها اقتحام مصلى باب الرحمة اليوم، سوف تقود الى انفجار الاوضاع في فلسطين والعالم لان الشعب الفلسطيني المرابط لن يسكت على هذه الجرائم وسوف يستمر في الصمود والمقاومة والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي الى التحرك لمنع الانفجار قبل فوات الاوان.

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#محمود الهباش

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