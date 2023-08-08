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"إما الجميع أو لا أحد".. إسرائيليات يطالبن بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إما الجميع أو لا أحد".. إسرائيليات يطالبن بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن مئات من النساء الإسرائيليات نظمن وقفة احتجاجية أمام مركز التجنيد العسكري للجيش الإسرائيلي؛ للمطالبة بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية أسوة بأبناء طائفة "الحريديم" المتشددة.

وأضافت الصحيفة أن النساء الغاضبات اللواتي ينتمين إلى حركة احتجاجية جديدة تدعى "جبهة الأمهات" رفعن شعار "إما الجميع أو لا أحد" خلال الوقفة الاحتجاجية.


وهددن بعدم تشجيع أبنائهن على التجنيد ما لم يتم حرمان جماعة "الحريديم" المتدينة من استثناء الاستدعاء الطويل المدى الذي يتمتعون به، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن السيدات هتفن بشعارات "إما الجميع أو لا أحد"، وحملن لافتات تحمل عبارة "دم أبنائنا وبناتنا ليس أرخص سعرًا"؛ احتجاجا على مشروع قانون جديد مقترح سيجعل الاستثناء ساري المفعول إلى الأبد لأبناء "الحريديم" الدارسين للتوراة.

#اسرائيل

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