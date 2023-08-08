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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في شفا عمرو

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في شفا عمرو



شفا عمرو/سما/

قتل شاب (20 عاما)، مساء اليوم، الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي "عين عافية" في مدينة شفاعمرو.

وعُلم أن ضحية إطلاق النار هو الشاب أيهم أبو صلاح، وهو لاعب كرة قدم سابق في فريق شبيبة اتحاد أبناء شفاعمرو.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الضحية كان فاقدا للوعي لدى وصولها إثر إصابته بأعيرة نارية، وأقر طبيب وفاة الضحية في موقع الجريمة، فيما لم تعرف خلفية الجريمة بعد.


وتشهد مدينة شفاعمرو، تصاعدا في جرائم إطلاق النار منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ويوم الجمعة الماضي، توفي الشاب أيمن سواعد من شفاعمرو في مستشفى "رمبام" في حيفا، بعد أيام من تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وكان الضحية قد تعرض لجريمة إطلاق نار مساء الإثنين داخل محل تجاري في حي وادي الصقيع بمدينة شفاعمرو، ما أسفر عن إصابته بجراح حرجة آنذاك.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 132 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

يُذكر أن 24 شخصا بينهم شابة قتلوا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في المجتمع العربي في شهر تموّز/ يوليو الماضي، بعدما كانت قد ارتكبت 25 جريمة قتل خلال شهر حزيران/ يونيو 2023.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب،، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

#شفا عمرو #ايهم ابو صلاح

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