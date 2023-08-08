لبيد يجتمع مع وزير الخارجية الإماراتي في إيطاليا

القدس المحتلة/سما/

اجتمع رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في لقاء عقد في إيطاليا واستمر 3 ساعات، بحثا خلاله "التعاون الإستراتيجي" بين تل أبيب وأبو ظبي، و"العلاقات الإسرائيلية الخليجية"، و"تعزيز المشاريع المشتركة".

جاء ذلك بحسب ما أورد رئيس حزب "ييش عتيد"، لبيد، في بيان عممه على وسائل الإعلام، وقال فيه إن "سعدت بلقاء صديقي وشريكي عبد الله بن زايد، معا وضعنا البنية التحتية للعلاقات بين البلدين، وسنواصل التعاون لتعميق المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين".

ويأتي اجتماع رئيس المعارضة الإسرائيلية مع المسؤول الإماراتي الرفيع، فيما لم يلتق أي مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، مع أي مسؤول إماراتي، وذلك منذ تشكليها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من ائتلاف يضم الليكود وأحزاب حريدية ودينية وقومية متطرفة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، إن التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 1.29 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يتضمن تجارة البرمجيات.

وفي لقاء مع قناة إسرائيلية، أشار سفير تل أبيب في أبو ظبي إلى عزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، زيارة الإمارات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لحضور مؤتمر المناخ.

وقال حايك: "في تقديري سيزور رئيس الوزراء الإمارات قبل هذا الموعد في زيارة منفصلة وسيتم الإعلان عنها قبل ذلك بيوم أو يومين".

يشار إلى أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب في 13 آب/ أغسطس 2020، ضمن ما بات يعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" التي شملت البحرين، وانضمت إليها لاحقا المغرب والسودان.